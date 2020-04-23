В «ЛНР»: Добыча угля снизилась на 33%, долги оп зарплате выросли на 40%

В «ЛНР» на угольных предприятиях долги по заработной плате составляют 2,7 млрд руб. (1,1 млрд грн по местному курсу валют). Об этом сегодня, 23 апреля сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В Минреинтеграции, отметили, что тенденции ухудшения экономической ситуации усиливаются с начала года.

В «ЛНР» в первом квартале 2020 добычи угля снизилось на 33%, а производство ферросплавов – на 60%. При этом на 40% выросли долги по заработной плате (до 2,7 млрд руб.).

Наиболее критическая ситуация сложилась в городе Хрустальный (до переименования – Красный Луч), где совокупные долги по заработной плате предприятий города увеличились в течение года в 8 раз – до около 580 млн руб. Основная причина – обострение кризисных явлений в угледобывающей промышленности.

«В этом контексте оккупационная администрация уже анонсировала мероприятия по "реорганизации" угольной отрасли. Принятие "закона" о порядке ликвидации убыточных предприятий, фактически будет означать массовое сокращение», – считают в Минреинтеграции.

В течение апреля уже были закрыты шахты «Новопавловская», «Миусинская», «Вергелевская», рассматривается вопрос «сухой» консервации шахты «Никанор-Новая». В течение года ожидается закрытие еще 5 шахт. Закрытие угольных предприятий ставит под угрозу объекты социальной инфраструктуры, которые содержались за их счет.

Напомним, что после 2014 года на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей осталось 96 шахт, из них работают от 28 до 32.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» разработали план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти шахтах. При этом закрытие шахт может негативно сказаться на экологии как подконтрольной территории Украины, так и России.