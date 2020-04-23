В «ДНР»: В Горловке ликвидируют железнодорожную станцию и депо

В течение марта-апреля в «ДНР» обострились кризисные явления в работе железной дороги. На фоне экономической стагнации и карантина резко снизились объемы перевозок, происходит перевод работников на 3-4-дневную рабочую неделю, увеличиваются долги по заработной плате. Об этом сегодня, 23 апреля сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По имеющейся у министерства информации, на прошлой неделе руководством «республиканского» предприятия «Донецкая железная дорога» принято решение о ликвидации железнодорожного узла на станции «Никитовка» (г. Горловка). Также будет ликвидирована прилегающая к нему инфраструктура: вокзал, локомотивное депо, восстановительный поезд и пункт технического обслуживания.

«При этом, среди работников станции "Никитовка", которые будут уволены, проводится агитационная кампания по вступлению в ряды подконтрольного России оккупационного контингента», – отмечают в Минреинтеграции.