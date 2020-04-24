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Граница «на замке»: Кабмин продлил ограничения на пересечение границы

24.04.20 21:48

Правительство Украины продлило действующие ограничения на пересечение государственной границы Украины до 11 мая. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабинета министров.

«Внести изменение в распоряжение от 14 марта № 287 "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", заменив в тексте распоряжения слова и цифры "до 24 апреля 2020" словами и цифрами "до 11 мая 2020"», – говорится в документе.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины 22 апреля продлил действие карантина до 11 мая, поскольку в начале следующего месяца ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

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