Энергетический кризис в Украине заметили уже и в Европе (Видео)

Энергетический кризис в Украине заметили уже и в Европе. Там просят президента Владимира Зеленского спасти отрасль, передает телеканал «Украина».

В Евроассоциации угля и лигнита настаивают – Киев должен сдержать свое слово, и не возвращаться к государственному регулированию рынка электроэнергии. Иначе это будет означать, что Украина не выполняет условия международной энергетической сделки. Зарубежные эксперты добавляют, что тарифы не могут быть искусственно заниженными, поскольку отрасль в таком случае не выживет. И придется прекратить отношения с иностранными партнерами.

«Призываем правительство Украины принять необходимые меры для полной либерализации рынка электроэнергии страны, как это предусмотрено в Третьем энергетическом пакете ЕС. Сообщение о закрытии угольных шахт свидетельствует, что дом начинает разрушаться. Сейчас самое время его спасти», – говорится в обращении Евроассоциации угля и лигнита.

«Репутация будет потеряна навсегда среди всех западных компаний, нам никто больше не будет доверять. Мы должны с 2023 года стать частью общей европейской энергосистемы. Мы об этом договорились давно, подписаны все соглашения. Украина давно работает в этом направлении. Мы синхронизируем правила игры, синхронизируем рынок. И Европа в это вкладывает, потому что они хотят видеть нормального надежного партнера», – прокомментировал политолог Кирилл Сазонов.