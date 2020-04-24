С зарплатами свыше 100 тысяч: Во сколько налогоплательщикам обходятся топ-чиновники Донбасса

Издание «Свои.city» провело мониторинг зарплат топ-чиновников Донецкой и Луганской областей за март. Руководитель Донетчины Павел Кириленко оказался намного беднее своих подчиненных. А вот глава Луганщины Сергей Гайдай не только вдвое богаче своего коллеги Кириленко, но и является самым обеспеченным среди руководства Луганской облгосадминистрации.

Донецкая область

Штат руководства Донецкой облгосадминистрации состоит из главы области, первого заместителя, трех заместителей и руководителя аппарата. Павел Кириленко получает только денежное обеспечение без каких-либо премий и надбавок, а его подчиненные оплату труда из двух фондов: общего и специального.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Как и в прошлые месяцы, отработал на «голом окладе» – 50 768 грн. После оплаты единого социального взноса (ЕСВ) в размере 11 168, грн, на руки получил 39 600 грн.

По сравнению с февралем оплата труда снизилась на 2,66% (в феврале было 40 680 грн). Кириленко по-прежнему на последнем месте по уровню оплаты труда среди своих подчиненных и занимает предпоследнее место среди топ-чиновников Донбасса.

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Первый заместитель главы ДонОГА Игорь Мороз

Игорю Морозу в марте, как и месяцем ранее, начислена наибольшая сумма оплаты труда среди представителей аппарата управления – 106 910 грн. Из этой суммы:

должностной оклад составляет 29 040 грн;

«оплата по среднему заработку» – 16 348 грн;

надбавка за выслугу лет – 10 454 грн;

за допуск к гостайне – 4 356 грн;

за интенсивность – 23 232 грн;

премия – 23 480 грн.

После вычета ЕСВ чиновник получил на руки 91 324 грн, что на 9,7% больше, чем месяцем ранее.

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Заместитель главы Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Ему в марте начислили 99 163 грн:

оклад составил 28 810 грн;

отпускные 3 875 грн;

надбавка за выслугу лет – 14 405 грн;

за допуск к гостайне – 4 320 грн;

за интенсивность – 23 050 грн;

премия – 24 704 грн.

После вычета ЕСВ Филашкин получил на руки 83 577 грн, что на 7,1% больше, чем в феврале.

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Заместитель главы Донецкой ОГА Юлия Костюнина

У Костюниной в марте, как и в прошлые месяцы, наименьшая зарплата среди руководства Донецкой ОГА – 89 434 грн. Должностной оклад составляет 30 250 грн, надбавка за выслугу лет – 11 797 грн, за интенсивность – 24 200 грн, премия – 23 186 грн.

После вычета ЕСВ Костюнина получила за свою работу – 73 848 грн, что на 5,5% больше, чем в феврале.

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Заместитель главы Донецкой ОГА Денис Клюшников

В марте обошелся налогоплательщикам в 94 838 грн:

должностной оклад составляет 27 370 грн;

«оплата по среднему заработку» – 9 487 грн;

надбавка за выслугу лет – 9 850 грн;

за доступ к гостайне – 4 105 грн;

за интенсивность – 21 895 грн;

премия – 22 128 грн.

После вычета ЕСВ чиновник получил 79 252 грн, а это на 7,5% больше, чем в феврале).

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Руководитель аппарата Донецкой ОГА Олег Свинаренко

В марте он получил наибольшую надбавку за интенсивность работы – 36 300 грн, а всего ему начислено 100 473 грн.

Оклад чиновника составил 16 133 грн, надбавка за ранг – 533 грн, отпускные – 33 793 грн, за выслугу лет – 8 067 грн, за допуск к гостайне – 2 420 грн, премия – 3 227 грн.

После уплаты налогов – 84 887 грн, что на 15,9% больше, чем месяцем ранее.

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Дополнительная информация

Из данных от облгосадминистрации видно, что надбавка за интенсивность работы у руководителя аппарата Олега Свинаренко в марте, как и месяцем ранее, составляет 225% от должностного оклада, у первого заместителя главы области Игоря Мороза и у заместителей Вадима Филашкина, Дениса Клюшникова и Юлии Костюниной – по 80% от должностного оклада.

Луганская область

В Луганской ОГА руководство администрации состоит из главы, его заместителя и руководителя аппарата. Сергей Гайдай, который возглавляет ЛОГА, в феврале получил меньше, чем его подчиненные, но наверстал упущенное в марте.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

Как и месяцем ранее, Гайдай оказался наименее оплачиваемым чиновником среди руководства областной администрации.

Из общего начисления 114 92 грн на оклад приходится 78 190 грн, за доступ к гостайне – 11 728 грн, перерасчет за выплату зарплаты – 15 765 грн, больничные – 9 236 грн.

Заработная плата чиновника в марте подросла более чем в два раза – на 119% в сравнении с оплатой месяцем ранее, а это было 52 472 грн.

Премии и надбавки за интенсивность труда глава области не получает. Подписать соответствующее распоряжение сам на себя он не может, потому что это противоречит антикоррупционному законодательству.

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Заместитель главы Луганской ОГА Екатерина Безгинская

В марте общие начисления по заработной плате составили 75 625 грн, из которых:

оклад – 30 250 грн;

надбавка за выслугу лет – 15 125 грн;

за интенсивность – 21 175 грн;

премия – 9 075 грн.

По итогу, зарплата чиновницы в марте снизилась на 13,9% в сравнении с оплатой в феврале – 87 848 грн.

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Руководитель аппарата Луганской ОГА Ирина Калинина

Она в марте оказалась наименее оплачиваемым топ-чиновником Донбасса. Общие начисления составили 48 472 грн, из которых:

оклад – 18 438 грн;

надбавка за ранг – 533 грн;

за выслугу лет – 9 220 грн;

за доступ к гостайне – 1 844 грн;

за интенсивность – 12 906 грн;

премия – 5 530 грн.

В итоге, заработная плата Калининой в марте снизилась на 67,1% в сравнении с оплатой в феврале – 147 370,86 грн.

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Дополнительная информация

Что касается оплаты интенсивности труда, то глава области не получает надбавку, а его заместителю и руководителю аппарата начислили сумму в размере 70% от должностного оклада.