На 40%: В Луганске обсуждают подорожание воды (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске продавцы очищенной питьевой воды подняли цены на свою продукцию. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают луганчане, повышение составило в среднем 40%. Теперь литр воды стоит 1,55 руб. (0,55 грн по местному курсу на 24.04.2020) и выше – в разных торговых точках.

При этом многие отмечают, что это низкая стоимость. В то время как в большинстве компаний воду продают уже по 1,8 руб. (0,64 грн).

Многие люди возмущены, отмечая, что подорожание ударит в первую очередь по карману пенсионеров. «Для пенсионеров это очень большое подорожание. Так для какой-то бабушки и копеечное подорожание важно», – делятся мнениями люди.

Другие же считают подорожание оправданным и говорят о том, что вода стоит копейки. «Если баклаха 6-литровая, то подорожало на 2,7 руб. (0,96 грн – ред.). Что можно купить на 2,7 руб. (0,96 грн)? Правильно, все ведь дорожает, почему вода нет?», – пишут луганчане.