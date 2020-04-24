В «ДНР» решили называть город Донецк – «Сталино»

В «ДНР» решили использовать наименование «город Сталино» в отношении Донецка. Соответствующий «указ», опубликованный на местных интернет-ресурсах, 23 апреля подписал «глава ДНР» Денис Пушилин.

В тексте «документа» указано, что наименование «город Сталино» будут использовать наряду с наименованием «город Донецк» в праздничные даты – 9 Мая (День Победы), 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков), а также 22 июня (День памяти и скорби).

«Установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории ДНР и города Донецка», – говорится в «указе».

Также сообщается, что «минкультуры» должно «организовать республиканские акции в целях популяризации исторического наименования», а «минсвязи» – «информационные кампании в поддержку исторического наименования».

«Указ» слово в слово повторяет «документ», подписанный «главой ЛНР» Леонидом Пасечником по использованию наименования «город Ворошиловград» в отношении Луганска.