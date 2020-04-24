В «ДНР»: Есть ли медицинские маски в аптеках (Фото)

В «ДНР» запретили посещать магазины и ездить в транспорте без масок. При этом в аптеках их купить по-прежнему сложно. Об этом говорится в сюжете одного из местных «республиканских» телеканалов.

В Донецке в крупной аптеке с несколькими торговыми залами фармацевт сообщила, что в продаже есть многоразовые маски – их можно стирать и проглаживать утюгом. Такие маски шьют на фабрике в Донецке, купить одну можно за 100 руб. (43 грн по местному курсу на 24.04.2020). Одноразовые маски и респираторы в аптеке закончились 3 недели назад.

В другой точке – аптечном пункте – фармацевт сообщила, что в наличии есть одноразовые маски по 18 руб. (8 грн) и респираторы по 50 руб. (22 грн). Сотрудница аптеки уверяет, что средства защиты привозят ежедневно, и их достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

Однако покупатели отмечают, что эта информация неправдивая. В частности, дончанка Ирина рассказала, что 3 дня спрашивала о наличии масок, и их в продаже не было.

Еще в одной аптеке сообщили, что масок нет никаких, респираторы были получены, но их тут же разобрали. Такая же ситуация – в еще одном аптечном пункте.

В сюжете приводят слова «министра здравоохранения» Ольги Долгошапко, по мнению которой, во время карантина каждый может сшить себе маски сам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube