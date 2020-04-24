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«Дій вдома»: Вернувшиеся из-за границы украинцы могут пройти самоизоляцию дома

24.04.20 08:49
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

Украинцы, которые вернулись из-за границы, вместо обсервации могут пройти двухнедельную самоизоляцию по месту жительства с помощью приложения «Дій вдома». Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов написал в своем Facebook.

«Пройди обсервацию дома с помощью электронного сервиса "Дій вдома"», – написал министр.

«Дій вдома» – это приложение, предназначенное для электронного контроля за самоизоляцией.

Контроль происходит при помощи проверки соответствия фотографии лица человека эталонному фото, сделанному при установке приложения и геолокации мобильного телефона во время съемки фото.

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