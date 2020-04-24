Из-за угрозы жизни: Суд отстоял анонимность 12 свидетелей по делу MH17

Заявления 12 анонимных свидетелей, которым угрожают, могут быть использованы в деле о катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Такое решение приняла палата совета окружного суда Гааги, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Нидерландов.

Так, сообщается, что адвокаты подозреваемого Олега Пулатова обжаловали постановление следственного судьи о предоставлении 13 свидетелям по делу MH17 статуса «свидетеля под угрозой».

Эти 13 свидетелей участвовали в расследовании с 2014 года и допрашивались следственным судьей с 2016 года. Палата совета постановила, что статус свидетеля, которому угрожают, предоставлен правильно.

В то же время сообщается, что при обращении с одним из 13 свидетелей был обнаружен процессуальный дефект, поэтому предоставление его статуса было исключено, и его показания следователю не могут быть использованы. Процедура других 12 свидетелей была соблюдена правильно.

«Государственная прокуратура Нидерландов пересмотрит вопрос о необходимости допроса этого свидетеля. С момента заслушивания этого свидетеля в 2018 году все больше свидетелей сделали показания в следственном суде, анонимно... Обвинение удовлетворено тем, что палата признала, что в этом случае необходимы чрезвычайные меры, учитывая огромные риски для безопасности свидетелей», – говорится в заявлении.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.