На территории бывшего лагеря: На Донетчине нашли два здания с оружием (Фото)

На территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе Донетчины полиция обнаружила два здания с оружием. Изъяты 367 гранат, 33 гранатомета, 118 боеприпасов к РПГ, более 1600 крупнокалиберных боеприпасов, артиллерийские снаряды, мины, стрелковое оружие и более 14 тыс. патронов. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранители получили оперативную информацию о незаконном хранении вблизи одного из поселков большого количества оружия. Во время проверки полицейские обнаружили два здания – 3-этажное и 2-этажное – с боеприпасами.

«Изъято: огнемет "Шмель", 34 артиллерийские мины и взрыватели к ним, 33 гранатомета, 45 гранат к гранатометам, 73 заряда к гранатометам, 8 противопехотных мин, 6 противотанковых мин, 1682 крупнокалиберных снарядов калибром 14,5 и 30 мм, 367 гранат и 47 запалов к ним, 14173 патрона различных калибров. Среди изъятого – снайперская винтовка и автоматы Калашникова. Уже установлено, что один из них был похищен из воинской части во время аннексии Крыма в 2014 году. Все вооружение направлено на экспертизу», – рассказали в полиции.

Также сообщается, что извлечение взрывоопасных предметов длилось около 10 часов. На месте работали взрывотехники и кинологи, а также работники следственного управления и Волновахского отдела полиции.

«Полиция устанавливает происхождение оружия и круг лиц, которые им распоряжались. Полицейские обследовали помещения и прилегающую территорию с помощью овчарки Дейзи, чтобы не допустить утечки ни боеприпаса. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Проводится досудебное расследование», – рассказали в пресс-службе.