За сутки в ВСУ зафиксировали 5 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксированы 5 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего COVID-19 в армии болеет 51 человек. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 24 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая», – говорится в сообщении военных медиков.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 42 человека.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 4-ро больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона – 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь – 1 военнослужащий, Харьковская областная инфекционная больница – 1 работник ВС Украины), в Ровенской области – 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – проинформировали в Командовании Медицинских сил.