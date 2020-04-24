28 детей и 98 медиков: За сутки в Украине COVID-19 заболели 477 человек

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 477 человек. Выздоровели – 96. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 24 апреля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 477 человек. Из них 28 детей и 98 медработников. Был госпитализирован 181 человек. Зафиксированы 6 летальных случаев. При этом хорошая новость – 96 пациентов выздоровели. В том числе 13 детей», – проинформировал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что в целом за все время пандемии в Украине заболели 7647 человек.

«Из них 503 ребенка, а также 1458 медицинских работников. При этом всего выздоровел 601 человек, а летальных случаев – 193», – отметил министр.

Максим Степанов констатировал, что в разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 59, Киевской – 54 и городе Киеве – 63.

Отметим, что согласно информации, размещенной на официальном сайте Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 сегодня, 24 апреля, в Донецкой области зафиксированы 24 случая COVID-19, в Луганской – 27 случаев.