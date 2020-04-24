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Сводка из зоны ООС за 23 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

24.04.20 10:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 3-е украинских воинов получили ранения. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

  • у Новомихайловки – из гранатометов различных систем;
  • вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
  • у Марьинки – из минометов калибром 82 мм;
  • у Широкино – из минометов калибром 82 мм и подствольных гранатометов;
  • вблизи Новоселовки Второй, Авдеевки, Новотроицкого и у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы:

  • вблизи Орехово – из миномета калибром 82 мм
  • у Новозвановки – из автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ дважды обстреляли украинские позиции. По позициям в районе Орехово противник открывал огонь из минометов калибром 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополя – из минометов калибром 82 мм.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 94 единицы. Применялись зенитные установки, минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район аэропорта, поселки шахты "Трудовская" и Жабичево, а также село Спартак; на горловском направлении – районы поселка Зайцево, шахт им. Гагарина и Изотова».

В «ДНР» также уверяют, что «накануне огнем украинских силовиков в поселке шахты "Трудовская" на западе Донецка было повреждено остекление жилой квартиры по ул. Вагнера».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП».

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