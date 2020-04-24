Сводка из зоны ООС за 23 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 3-е украинских воинов получили ранения. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:
- у Новомихайловки – из гранатометов различных систем;
- вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
- у Марьинки – из минометов калибром 82 мм;
- у Широкино – из минометов калибром 82 мм и подствольных гранатометов;
- вблизи Новоселовки Второй, Авдеевки, Новотроицкого и у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы:
- вблизи Орехово – из миномета калибром 82 мм
- у Новозвановки – из автоматических станковых гранатометов.
С начала текущих суток НВФ дважды обстреляли украинские позиции. По позициям в районе Орехово противник открывал огонь из минометов калибром 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополя – из минометов калибром 82 мм.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.
В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 94 единицы. Применялись зенитные установки, минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район аэропорта, поселки шахты "Трудовская" и Жабичево, а также село Спартак; на горловском направлении – районы поселка Зайцево, шахт им. Гагарина и Изотова».
В «ДНР» также уверяют, что «накануне огнем украинских силовиков в поселке шахты "Трудовская" на западе Донецка было повреждено остекление жилой квартиры по ул. Вагнера».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП».