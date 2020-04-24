Коронавирус на Луганщине: Кто заболел и кого тестируют (Карта)

На Луганщине за последние сутки не подтвердили ни одного нового случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, по состоянию на 24 апреля ситуация не изменилась, в области зарегистрированы 27 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. Выздоровели 3 человека.

Названы и возрастные группы заболевших. «Возрастная структура заболевших: 0-17 лет – 2 человека (7,4%); 18-29 лет – 4 человека (14,8%); 30-49 лет – 11 человек (40,7%); 50-65 лет – 3 человека (11%); 65 лет и старше – 7 человек (26%)», – сообщили в центре.

«Проводится эпидемиологическое расследование по 131 подозрению на возможное заражение коронавирусом. Специалистами вирусологической лаборатории ГУ "Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины" проводится лабораторное тестирование методом ПЦР 9 лицам, заболевшим пневмонией, 16 лицам, находившимся в контакте с больными COVID-19, из них 8 медицинских работников», – добавили в лабораторном центре.

Также там продемонстрировали распространенность заболевания COVID-19 на карте.

Напомним, за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 477 человек.