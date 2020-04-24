Больницы первой волны заполнены на 15-20 процентов, – Степанов

В Украине больницы первой волны заполнены больными COVID-19 примерно на 15-20%. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 апреля, в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что по состоянию на утро среди 242 больниц первой волны было свободно порядка 43 тыс. мест.

«Что касается свободных мест в больницах, в целом количества коек в каждой больнице, то Минздравом вместе с Минцифры был создан дашборд, который есть в открытом доступе на сайте Кабмина. На нем в режиме реального времени любой гражданин Украины может увидеть количество свободных мест. По состоянию на утро сегодня в этих 242-х больницах, которые определены, как больницы первой волны, было свободно порядка 43 тыс. мест. При этом количество, например, аппаратов ИВЛ, которое свободно, готово к работе, это 1877 из 2071 аппарата ИВЛ. Эти цифры говорят о том, что заполненность наших медучреждений – на уровне до 15-20% в зависимости от региона», – проинформировал Степанов.

При этом министр отметил, что в отдельных больницах заполненность достигает 50%, но дефицита мест нет.

«Действительно, где-то есть больше. По отдельным больницам доходит до 50%. Но я хочу отметить, что у нас определены больницы первой волны, у нас определены больницы второй волны, у нас определены алгоритмы при каких обстоятельствах мы начинаем переходить на другой уровень. На сегодняшний день никаких оснований ни в одном регионе Украины нет, чтобы утверждать, что не хватает коек или больницы не принимают больных коронавирусной болезнью, или кому-то не предоставляется соответствующая медпомощь. Ситуация полностью контролируемая», – сказал Максим Степанов.