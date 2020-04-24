COVID-19: В «ДНР» сообщили о втором летальном случае

В «ДНР» зарегистрирован еще один летальный случай: умер пожилой мужчина, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сегодня, 24 аперля, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, 23 апреля выявлены 4 случая заболевания COVID-19, все 4 человека контактировали с ранее заболевшими.

«Всего по состоянию на 10:30 24 апреля зарегистрирован и подтвержден 71 случай инфекции COVID-19 на территории ДНР. На лечении – 67 пациентов, выписаны с выздоровлением – 2 человека, летальных случаев – 2», – утверждают в «республике».

«Скончался мужчина в возрасте 81 года, у него наблюдалось тяжелое течение болезни», – добавляют в «ДНР».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» зарегистрирован первый летальный случай из-за коронавирусной инфекции.