В группах по четыре человека: «Шахтер» возобновил тренировки

ФК «Шахтер» принял решение о возобновлении тренировок в условиях пандемии коронавируса, но с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты были разделены на группы по четыре человека, каждый из членов которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка. Об этом в интервью Globo сообщил бразильский защитник «горняков» Додо, пишет «Сегодня».

«Первый день тренировок был действительно классным. Было сложно тренироваться таким образом, в одиночестве. Но когда ты делаешь то, что любишь больше всего на свете, это убивает тоску. Наиболее непривычно то, что ты не можешь контактировать с другими игроками, ведь раньше мы всегда тренировались вместе. Теперь отдельно. Это плохо. Но ощущение того, что ты занимаешься любимым делом, лучшее из возможных. Пусть даже не таким образом, как мы привыкли», – рассказал Додо.

Тренеры «Шахтера» наблюдали за работой игроков на расстоянии и писали свои указания и заметки в мессенджеры. Каждая группа занималась по 50 минут.

Напомним, что «горняки» – действующие чемпионы Украины и лидируют в текущей Премьер-лиге, опережая «Зарю» и «Динамо» на 13 очков. Однако, когда возобновится УПЛ, пока неизвестно.