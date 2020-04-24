На Луганщине пятерых следователей подозревают в незаконном задержании людей

Пятерых следователей Нацполиции в Луганской области подозревают в незаконном задержании людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске, совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора, сообщили о подозрении 5 следователям одного из отделений полиции ГУ Нацполиции в Луганской области. Правоохранители подозреваются в заведомо незаконном задержании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).

«По данным предварительного расследования, ночью 6 мая 2019 года правоохранители по подозрению в занятии игорным бизнесом незаконно задержали одного мужчину и семь женщин, одна из которых была беременной, и поместили их в изоляторы временного содержания. Хотя правоохранители не имели правовых оснований для задержания», – сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет.