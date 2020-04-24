На Донетчине сообщили, сколько человек болеют COVID-19

На Донетчине по состоянию на сегодня, 24 апреля, зарегистрированы 24 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«По состоянию на 9:00 24 апреля в Донецкой области зарегистрированы 24 подтверждения заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 – отметили в пресс-службе.

Также там сообщили статистику по городам. Так, в Мариуполе выявлены 13 случаев заболевания, в Славянске, Константиновке и Дружковке – по 2, в Белозерском, Бахмуте, Мирнограде, Покровске и Николаевке – по 1.

Из этих случаев 1 летальный случай (г. Дружковка) и 10 человек, которые выздоровели. Остальные продолжают лечение.

В пресс-службе также напомнили, что 23 апреля вечером стало известно о 3-х новых случаях COVID-19, которые были подтверждены в результате ПЦР-исследования. «Пациенты из разных городов и разных возрастов: 28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровска, 60-летняя женщина из Константиновки. Объединяет их то, что они вернулись из-за границы, из Российской Федерации. Именно поэтому в установленном порядке им было проведено тестирование», – сообщили в облгосадминистрации.

Там уточнили, что все эти люди после возвращения в Украину находились на самоизоляции. У всех болезнь протекала и протекает бессимптомно, в легкой форме, поэтому лечение они теперь получают амбулаторно.

Напомним, за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 477 человек.

Также сообщалось, что на Луганщине за последние сутки не подтвердили ни одного нового случая заболевания коронавирусом COVID-19.