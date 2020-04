Литва выделяет 100 тыс. евро Украине, Армении, Грузии и Молдове на борьбу с COVID-19

Правительство Литвы выделило гуманитарную помощь в сумме 100 тысяч евро четырем странам Восточного партнерства – Армении, Грузии, Молдове и Украине. Средства предназначены для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает МИД Литвы в Twitter.

«Солидарность важна как никогда в сложные времена. Литва постоянно демонстрирует приверженность к своим восточным партнерам: Литовское правительство планирует выделить 100 тыс. евро на приобретение медицинских товаров для помощи Армении, Грузии, Молдове и Украине в борьбе с COVID19», – говорится в сообщении.

