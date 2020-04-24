Путин подписал закон по российским паспортам для жителей неподконтрольного Донбасса

Сегодня, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины освобождаются от госпошлины при получении российского гражданства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом, который был принят Госдумой 17 апреля, вносятся изменения в статью 333 Налогового кодекса России. В частности, пошлину не будут взимать «за прием в гражданство Российской Федерации лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и обратившихся в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года № 183».

Закон вступил в силу с момента опубликования.

Ранее сообщалось, что в «Л-ДНР» Россия планирует бесплатно раздавать паспорта РФ. Госдума Российской Федерации 17 апреля приняла в первом чтении и в целом законопроект, который при получении российского гражданства освобождает от госпошлины жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, в «ДНР» запретили поездки за российскими паспортами. Подобный запрет ввели и в «ЛНР».

Как сообщалось ранее, россияне возмущены выдачей паспортов жителям неподконтрольного Донбасса во время карантина. Также, в неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.), несмотря на карантин, люди собираются в очереди, чтобы получить талон в «миграционную службу».