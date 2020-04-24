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В «ЛНР»: Паспорта РФ получили около 100 тыс. человек

24.04.20 15:49
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области около 100 тыс. человек получили гражданство РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день более 110 тыс. жителей ЛНР подали документы на получение российского гражданства, из них порядка 100 тыс. уже получили паспорта и стали гражданами Российской Федерации», – уверяют в «ЛНР».

«Несмотря на ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, процесс приема документов, принятия в гражданство РФ не останавливается ни на минуту», – добавляют в «республике».

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