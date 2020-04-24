Годовщина катастрофы: На Донетчине почтили память погибших в результате аварии на ЧАЭС (Фото)

Сегодня, 24 апреля, в Славянске председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, заместитель командующего операции Объединенных сил Андрей Игнатьев и мэр Славянска Вадим Лях возложили цветы к памятнику погибшим участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Отмечается, что память погибших почтили минутой молчания.

В пресс-службе напомнили, что в ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла техногенная катастрофа, вызванная двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.