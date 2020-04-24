В Краматорске протестующие предприниматели перекрыли улицу (Фото)

В Краматорске сегодня, 24 апреля, предприниматели, торгующие на «Крытом рынке», вышли на акцию протеста и перекрыли улицу М. Примаченко, передает «Технополис».

К ним присоединилось и несколько десятков обычных краматорчан. Жители города протестуют против действующих карантинных ограничений и требуют возобновить работу «Крытого рынка».

К митингующим прибыли представители отдела торговли городской администрации и полиция. Но чиновникам пока не удалось наладить диалог с предпринимателями – люди утверждали, что отсутствие возможности торговать обрекает их на нищету.

Как стало известно позже, активист из числа митингующих Александр Алексеев сообщил, что никто из представителей власти не возьмет на себя ответственность и не разрешит официально торговать. Алексеев заявил, что территория вокруг рынка принадлежит громаде, а значит и предпринимателям. После этого они прекратили перекрывать улицу и развернули торговлю за пределами «Крытого рынка». К торгующим стали подходить полицейские с предупреждениями о составлении протоколов за нарушение карантинных мероприятий.

В соцсетях жители города обсуждают ситуацию и многие поддерживают действия предпринимателей: