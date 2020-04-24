В СНБО подготовили проект решения по российским соцсетям

Аппаратом Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подготовлен проект решения Совета по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других. Об это сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что вопрос ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, находится на контроле президента Украины и в полном объеме проработан Аппаратом СНБО.

«С целью применения ограничительных мер (санкций) и подготовки заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет министров Украины, Национальный банк Украины и Службу безопасности Украины с просьбой предоставить предложения по этому вопросу», – сообщили в СНБО.

На основании предоставленных предложений Аппаратом СНБО подготовлен проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Проектом решения СНБО Украины предусматривается применение санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и других. Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшее время», – проинформировали в пресс-службе.