«Карантинная» тысяча: На Луганщине полностью профинансировали доплату пенсионерам

В Луганской области в полном объеме профинансировали выплату единовременного пособия пенсионерам в размере 1 тыс. грн. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«23 апреля Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области в полном объеме профинансировало выплату единовременного пособия пенсионерам в размере 1 тыс. грн. Расходная сумма составила 272,44 млн грн. Средства получат около 272,5 тыс. пенсионеров, пенсии которых не превышают 5 тыс. грн», – говорися в сообщении.

Тем, кто обслуживается в банковских учреждениях, «карантинная» тысяча зачислена на счета, а тем, кто получает пенсии через почту, почтальоны доставят доплату домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

Как отмечается, в случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи через почту в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года.

При возникновении вопросов, в частности, относительно права на выплату 1 тыс. грн можно обращаться в органы Пенсионного фонда области дистанционно:

по телефонам «горячей линии» Главного управления пенсионного фонда Украины в Луганской области для гражданских лиц: (095) 802-61-38 и (06452) 4-51-47; для лиц из числа работников силовых структур: (050) 015-82-54 и (06452) 4-32-32 (с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15: 45);

по телефонам «горячей линии» подчиненных управлений ПФУ области, которые размещены на информационной странице веб-портала Пенсионного фонда Украины (с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45 ).

Также есть возможность подать обращение на электронные адреса Главного управления или подчиненных управлений ПФУ области, которые размещены на информационной странице веб-портала Пенсионного фонда Украины.