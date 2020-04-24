В Мариуполе приступили к созданию Детского регионального инфекционного центра

В городской больнице №4 Мариуполя приступили к созданию Детского регионального инфекционного центра. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя.

Центр будет обслуживать южный регион Донецкой области. В проект входит капитальный ремонт инфекционных отделений и баклаборатории. Общая стоимость – более 27,5 млн грн. Финансируется проект городским бюджетом и Группой Метинвест.

«Наша основная задача – создать современный Детский региональный инфекционный центр. В нем будут организованы все условия для борьбы не только с коронавирусом, но и с множеством других инфекций. Мы заранее начали готовиться к встрече с пандемией. Создали боксованное отделение, палаты интенсивной терапии оснастили необходимым оборудованием. Это дало свои результаты. Теперь заранее создаем модернизированный инфекционный центр», – отметил мэр города Вадим Бойченко, который осмотрел ход работ.

Реализация проекту включает три этапа. В первый входит капитальный ремонт инфекционного отделения №2, где разместятся 40 койко-мест. Его финансирование взяла на себя Группа Метинвест. Стоимость – около 10 млн грн.

«Мы всегда помогали в решении важных для страны и наших соотечественников вопросов. Создание единого регионального центра для детей по борьбе с инфекционными заболеваниями в Донецкой области – острая необходимость. Мы инвестируем в него около 10 млн грн – и это наш вклад в будущее, в доступность качественной современной медицины в Украине», – отметил гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

На данном этапе работы включают ремонт внутренних помещений с перепланировкой и устройством новых боксов, инженерными сетями, вентиляцией, кондиционированием. Также утеплят кровлю и фасад, термомодернизуют здание. Завершить его планируют в августе текущего года.

На втором этапе будет проведен ремонт инфекционного отделения №1, на третьем – баклабаратории. Полностью весь объем работ планируется завершить в 2021 году.

«Мы открываем новые возможности в лечении и создаем качественную медицину. Детский региональный инфекционный центр позволит создать более 120 койко-мест. Здесь будут сконцентрированы лучшие детские врачи. Созданы все современные условия для проведения анализов и лечения пациентов. Главное – это здоровье наших жителей, – подчеркнул Вадим Бойченко.

Заместитель городского головы Ксения Сухова дополнила, что медицинский центр будет обслуживать весь южный регион Донецкой области. Это более миллиона населения, среди них – около 100 тыс. детей.

«Мы расширяемся, чтобы появилась возможность в одном месте быстро и качественно оказывать помощь детям с различными инфекциями», – отметила она.

Директор больницы Владимир Жигиль подчеркнул важность ремонта в нынешних условиях. Он поблагодарил городские власти и представителей бизнеса за помощь и поддержку в развитии больницы.

В пресс-службе также напомнили, что на сегодняшний день Городская больница №4 является госпитальной базой для детей, больных коронавирусом. Здесь размещена 41 койка.