В Госпогранслужбе рассказали, можно ли брать пассажиров в авто для пересечения границы

При пересечении государственной границы Украины на легковом авто через один из действующих 19 пунктов пропуска водители имеют право брать с собой пассажиров. Об этом рассказал генерал-майор, заместитель директора Департамента – начальник Управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины Юрий Лысюк.

По его словам, согласно распоряжению Кабмина №370, были введены дополнительные ограничения: было остановлено движение в 21 автомобильном пункте пропуска через государственную границу Украины. В целом продолжили работу 19 пунктов: 2 на границе с Польшей, 1 – со Словакией, 1 – с Венгрией, 2 – Румынией, 4 – с Молдовой, остальные – на границе с РФ и с Беларусью.

Как пояснил Юрий Лысюк, при пересечении функционирующего пункта пропуска на легковом авто водитель имеет право брать с собой пассажиров. «Если едет один человек в автомобиле, он возьмет с собой 2-3 пассажиров и будет пересекать границу в Украину – никаких проблем мы не видим», – сообщил представитель ГПСУ.

По словам начальника Управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины, въезжать в Украину могут и иностранцы, состоящие в браке с украинцами, или являющиеся детьми украинцев. Для пересечения границы им потребуется подтверждающий документ – это может быть заверенная нотариусом копия свидетельства о рождении, оригинал свидетельства о рождении (для детей), свидетельство о браке (для супругов).

Напомним, с 7 апреля государственную границу Украины можно пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Также сообщалось, что каждую ситуацию с пересечением границы иностранными гражданами, которые по каким-либо причинам находятся в Украине, в период карантина Госпогранслужба рассматривает отдельно – и по каждой принимается соответствующее решение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала ГПСУ