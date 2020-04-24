Симптомов не было ни у кого: В Донецкой ОГА рассказали о состоянии новых больных с COVID-19

Состояние всех пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Донецкой области оценивается медиками как удовлетворительное. У выявленных накануне троих заболевших инфекция проходит бессимптомно. Об этом сегодня, 24 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что по результатам вчерашних ПЦР-исследований, заболевание COVID-19 подтвердили еще у 3-х жителей Донецкой области.

«Это жительница Покровска, жительница Константиновки и житель Николаевки. Они все вернулись из России, все придерживались условий самоизоляции. У них были взяты образцы биологических материалов для ПЦР-исследований, которые и подтвердили наличие у них COVID-19. Симптомов не было ни у кого, тестирование этим людям провели как прибывшим из-за границы. Парень (из Николаевки) пересекал границу вместе с отцом, у отца ПЦР-тест отрицательный», – рассказал Педенко.

По его словам, жалоб у пациентов нет, состояние удовлетворительное, они будут получать симптоматическое лечение. Через неделю, по нормативам, у них будут опять отбираться образцы для проведения ПЦР-тестов.

Александр Педенко добавил, что у ранее выявленных больных коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение, вчера получен уже первый негативный результат тестов.

Всего в Донецкой области с начала эпидемии зарегистрированы 24 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.