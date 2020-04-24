Выживают по-разному: На КПВВ «Станица Луганская» прохода ожидают 60 человек

На линии разграничения до сих пор находятся люди, которые не могут пересечь контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), т.к. те с 8 апреля закрыты из-за карантина. Только на КПВВ «Станица Луганская» сейчас 60 таких людей, которые живут в разных условиях. Об этом рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Перед окончательным прекращением пересечения линии разграничения, была неделя, когда через КПВВ пропускали людей в зависимости от постоянного места регистрации (прописки). «На неподконтрольную территорию пускали только людей с пропиской там, и на подконтрольную территорию аналогично. И за эту неделю к нам очень много обратилось людей, по 50 кейсов в день было. И мы их отрабатывали в ручном режиме, связываясь с пограничной службой, с командованием Операции объединенных сил – чтобы людей пропустили. У нас было много переселенцев, которые приехали проведать родственников на неподконтрольную территорию, и там "застряли" – т.к. как у них на подконтрольной территории временная регистрация, а постоянная прописка там. Было и наоборот: люди оформили себе прописку на подконтрольной территории, чтобы была возможность получать пенсии, приехали получить выплаты, и не смогли уехать назад», – рассказал Каплин.

Данная проблема по-особому коснулась студентов. Приехав с неподконтрольной территории на обучение в тот же Харьков и иные города, они получают постоянную прописку в общежитии. На период карантина студентов выселили из общежитий. Но их не пропускали через КПВВ домой, т.к. у них уже не было прописки на неподконтрольной территории. «Например, наша миссия несколько дней оплачивала студентам проживание в гостинице в Бахмуте, пока мы вели переговоры об их пропуске. Но мы договорились со штабом ООС, и всех студентов пропустили. А организации, которые занимаются адвокацией в Киеве, договорились с министерством [образования], чтобы студентов с пропиской на неподконтрольных территориях прекратили выгонять из общежитий на период карантина», – сообщил волонтер.

Затем линию разграничения полностью закрыли с обеих сторон. И сейчас там остались люди, которые так и не смогли пересечь КПВВ. «Например, только на одном КПВВ "Станица Луганская" сейчас таких 60 человек. Две недели назад было принято промежуточное решение, и пропустили группу из 40 человек. На неподконтрольной стороне их поместили в обсервацию на две недели. Сейчас собралась новая группа – около 60 человек, которым нужно попасть на неподконтрольную территорию. Это разные люди: кто-то вернулся с заработков из-за границы, есть переселенцы, которые до этого жили в стабильных городах, но с карантином у них закончились деньги на аренду жилья, и они вынуждены вернуться домой. Также среди них есть пенсионеры, которые приезжали за выплатами, на лечение на подконтрольную территорию», – рассказал глава миссии «Пролиска».

Он отметил, что эти люди живут на линии разграничения в разных условиях. «Каждая история уникальная. Например, женщина приехала для прохождения идентификации, и есть семья (муж с женой), которая выезжала в Киев на заработки, но с началом карантина они не смогли устроится в столице. И эти люди несколько недель жили в железном вагончике, предназначенном для продажи овощей. Мы совместно с Агентством ООН по делам беженцев оказали им единоразовую финансовую помощь по 6 тыс. грн, и у них появились средства, чтобы перейти в хостелы и жить в более человеческих условиях до момента, пока КПВВ не откроют», – продолжил Каплин.

На КПВВ «Станица Луганская» семья жила в вагончике для продажи овощей / Фото миссии «Пролиска»

Он констатировал, что ситуация на КПВВ до сих пор не изменилась, и люди вынуждены ожидать новых промежуточных решений для пропуска.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне: Харків»