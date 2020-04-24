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Министры стран «нормандской четверки» 30 апреля обсудят проблему Донбасса

24.04.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Главы МИД стран Нормандского формата 30 апреля планируют обсудить Минские договоренности по урегулированию на Донбассе, информации о новом возможном саммите лидеров «четверки» пока нет. Об этом заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает «Интерфакс-Украина».

«О новом саммите в Нормандском формате я, к сожалению, ничего здесь не могу сказать, даты встреч на неделю мы всегда объявляем в пятницу. Министры иностранных дел Германии, Франции, Украины и России находятся по этому вопросу в контакте и планируют на следующей неделе обсудить реализацию Минских договоренностей», – сказала Деммер.

По ее словам, правительство Германии вместе с французскими партнерами «постоянно работает» над реализацией решений Парижского саммита «четверки», в первую очередь сохранения перемирия и создания новых зон отвода сил и вооружения.

В свою очередь представитель МИД Германии Кристофер Бургер сообщил, что министр Хайко Маас хотел бы посредством предстоящей видеоконференции «придать импульс» процессу урегулирования.

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