На Донетчине определились, как будут заканчивать учебный год

Педсоветы школ самостоятельно определяют дату окончания учебного года, который в этом году будет завершаться дистанционно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 апреля, рассказала директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на ежедневном брифинге в ДонОГА.

«Каждое учебное учреждение в начале учебного года разрабатывало свою структуру учебного года, и, в принципе, по каждому учреждению уже есть дата завершения учебного года. Такие решения принимались педагогическими советами. Карантин продлен до 11 мая, и мы будем заканчивать учебный год в дистанционном режиме. Для этого есть четкие рекомендации Министерства науки и образования, которые обработаны и доведены до сведения работников образования Донетчины», – рассказала Сидашева.

По ее словам, для этого всем учителям предлагают разработать гибкие графики проведения зачетных контрольных работ так, чтобы это было удобно всем учащимся: пройти или тестирование, или опрос, чтобы можно было выставить оценки за 2-й семестр и годовые оценки.

В семестровой оценке будут учитываться те оценки, которые имели учащиеся до 12 марта, и те оценки, которые уже были получены во время проведения дистанционного обучения.

«Мы настаиваем на том, чтобы каждый учитель подходил толерантно, и оценка была выставлена в пользу каждого учащегося», – подчеркнула директор департамента.

Для учащихся 4-х и 9-х классов государственная итоговая аттестация отменена. Им будут выставлены годовые оценки по итогам этого учебного года.

Всем учащимся 9-го класса до 15 июня будут выданы свидетельства о получении базового общего среднего образования. Администрация учреждения может в любой форме передать эти документы (сканированный и отправленный по электронной почте вариант), если учащийся дальше не будет поступать в учреждения пред высшего или профессионально-технического образования. Если учащийся будет поступать, то школе нужно разработать график получения документов в течение того периода, когда будут подавать документы в другие учреждения.

«Дальше мы говорим о том, что когда на следующий год мы выходим с 1 сентября, то все учителя должны скорректировать учебные планы, чтобы можно было провести анализ сделанного за этот учебный год и обобщающую работу, а далее переходить к изучению нового материала», – резюмировала Татьяна Сидашева.