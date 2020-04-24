На Луганщине ранен украинский военный

Сегодня, 24 апреля, на Луганщине незаконные вооруженные формирования в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Пострадавшего военного оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем наши защитники подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников», – добавили в пресс-центре ООС.