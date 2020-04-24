В Донецкой ОГА рассказали о выпускных у одиннадцатиклассников

Выпускные вечера у выпускников 11-х классов могут пройти после получения результатов ВНО в июле или сентябре, и только если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сегодня, 24 апреля, рассказала директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что на сегодняшний день проводить выпускные вечера не рекомендуется, и все зависит от дальнейшего развития ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Что касается 11-го класса, Татьяна Сидашева рассказала, что выпускные вечера могут состояться только после внешнего независимого оценивания (ВНО), когда будут результаты и школьники получат свидетельства о полном среднем образовании.

«На сегодня рассматриваются два варианта проведения ВНО. Если будет позитивная динамика по эпидситуации, первый вариант: с 25 июня по 17 июля – основная сессия, и результаты будут до 31 июля. Проводить или не проводить выпускной – будет решать директор учреждения вместе с родителями, исходя из эпидситуации на данной территории. Если не будет позитивной динамики, то ВНО пройдет с 17 августа по 4 сентября, результаты будут 17 сентября, и дальше будут выданы документы об образовании», – сказала Сидашева.

Директор департамента подчеркнула, что будут созданы все условия для того, чтобы ВНО состоялось с учетом всех требований безопасности.