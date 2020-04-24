Медики не предусмотрены: Как оказывается медпомощь на КПВВ Донбасса

Сейчас у государственных и местных органов власти отсутствует стратегия оказания медицинской помощи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Однако, на КПВВ (до периода их закрытия на карантин) регулярно предоставлялась доврачебная, первичная и экстренная медицинская помощь. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Исследование условий доступа к медицинской помощи на КПВВ»* благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости».

Так, в течение 2018 года и 9-ти месяцев 2019 года было предоставлено 65 869 консультаций в рамках доврачебной и первичной медицинской помощи.

При этом сейчас ведомственными положениями и инструкциями не предусмотрено наличие медицинских работников на КПВВ. Обязанность предоставлять доврачебную помощь законодательно возложена на представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и полиции, которые дежурят на КПВВ. «Представителей других служб или организаций, которые обязаны предоставлять домедицинскую помощь на КПВВ, нет», – подчеркивают правозащитники.

При этом, согласно наблюдениям мониторов, представители полиции не всегда присутствуют на КПВВ, поскольку в рамках выполнения своих обязанностей могут отлучаться. Представители ГСЧС дежурят на КПВВ круглосуточно, однако места их дислокации могут располагаться на значительном расстоянии от терминалов КПВВ. Например, со стороны подконтрольной территории:

на КПВВ «Марьинка» палатка спасателей находится на расстоянии 700 м от входа на КПВВ;

на КПВВ «Новотроицкое» – на расстоянии 320 м от входа на КПВВ;

на КПВВ «Гнутово» – на расстоянии примерно 770 м от места остановки автотранспорта, которым прибывают люди с неподконтрольной территории.

«Внезапное ухудшение состояния здоровья людей может случиться на любом из указанных отрезков, и оперативное предоставление домедицинской помощи может спасти кому-то жизнь. Обычно время ожидания приезда кареты "скорой помощи" на КПВВ составляет около 30 мин. При отсутствии квалифицированных мероприятий домедицинской помощи в течение 30 мин возможно наступление неотвратимых последствий для жизни человека в критическом состоянии», – говорится в отчете.

С начала функционирования КПВВ пункты первичной медицинской помощи создавались и действовали только при поддержке различных неправительственных организаций. Благодаря этому сейчас каждый медицинский пункт помощи на КПВВ Донбасса оснащен необходимым перечнем медицинских и лекарственных препаратов, в том числе дефибриллятором, для оказания первой медпомощи больным.

До сих пор регулярным оказанием медицинской помощи на КПВВ занимаются представители негосударственных организаций.

На всех четырех КПВВ Донецкой области первичная медицинская помощь оказывается представителями организации PUI (Premiere Urgence Internationale). Персонал PUI на КПВВ состоянию на конец сентября 2019 состоял из:

1 врач (с октября 2019 г. заменен на фельдшера);

5 фельдшеров;

9 медсестер / медбратьев;

9 водителей / ассистентов;

5 технических работников.

На каждом из КПВВ оборудовано по одному модулю, где ежедневно, начиная с 8:45 (с погрешностью до 15 мин. в зависимости от особенностей различных КПВВ) до 15: 30 – 16:00 предоставляют первую медпомощь.

В Луганской области на единственном здесь КПВВ «Станица Луганская» первая медпомощь оказывают представители Международной медицинской помощи, Общества Красного Креста и спасатели. Также в Станице Луганской есть опыт привлечения медицинского персонала местной больницы к оказанию медпомощи путникам непосредственно на КПВВ.

На КПВВ «Станица Луганская» расположены 2 пункты медицинской помощи. Графики работы организаций имеют незначительные различия, персонал ГСЧС работает по графику КПВВ, а другие организации – с 8:00 до 16:00. Здесь также основным медикам помогают 5 медработников и 18 других специалистов (включая волонтеров).

«Сейчас органами местного самоуправления не принято решение о создании постоянного или временного базирования пункта оказания первой медицинской помощи ни на одном из КПВВ. В связи с отсутствием определенной структуры, статуса КПВВ и видов деятельности, которые могут там осуществляться (кроме выполнения функций государства), то и предприниматели с лицензией на право занятия врачебной деятельностью также не имеют возможности присоединиться к оказанию помощи», – говорится в отчете.

Спрос на медицинскую помощь на КПВВ стабильно высок. Однако, финансовые ресурсы неправительственных организаций, которые ее предоставляют, сокращаются. «Поскольку гарантом прав на медицинскую помощь является государство, поэтому рано или поздно государству нужно будет реально приобщиться к процессу обеспечения людей доступа к медицинской помощи на КПВВ», – акцентируют в отчете правозащитники.

Напомним, что по данным Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ), в 2018-2019 годах при пересечении линии разграничения на Донбассе скончались более 90 человек. В этом году при пересечении лини разграничения на Донбассе было госпитализировано более 200 человек.

* Период исследования – весь 2018-й и 9 месяцев 2019 года. Объектом исследования является изучение доступа к медицинской помощи на КПВВ «Станица Луганская», «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово».