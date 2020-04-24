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Чтобы не выбрасывать: Фермеры в Мариуполе бесплатно раздавали редис (Видео)

24.04.20 16:20
Фото: скриншот видео Facebook
Фото: скриншот видео Facebook

В Левобережном районе Мариуполя фермеры выставили мешки с редисом прямо на площади, чтобы люди могли забрать овощи бесплатно. Видео опубликовал на своей странице в Facebook житель города Владимир Рудик.

«Вот чтоб не выбрасывать, у нас в Мариуполе выставили фермеры редиску, и люди набирают совершенно бесплатно», – рассказывает мужчина.

Напомним, в Донецкой области действует запрет на работу рынков на период карантина. 21 апреля в Мариуполе местные предприниматели и фермеры у здания городского совета провели акцию протеста против закрытия рынков, некоторые объявили о голодовке. Митингующие заявили, что из-за карантина несут серьезные убытки, многие уже живут в долг и не могут не только поддержать финансово своих наемных сотрудников, но и самих себя.

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