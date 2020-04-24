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Лица побиты осколками: В больнице Днепра спасают двух бойцов, раненых на Донбассе

24.04.20 16:36
Фото: nv.ua
Фото: nv.ua

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова врачи борются за жизнь двух добровольцев, раненых на Донбассе. Бойцы с множественными травмами находятся в реанимационном отделении. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

По его словам, 38-летний Сергей и 25-летний Денис, родом из Кривого Рога и Запорожья, с начала боевых действий находились на передовой, пошли воевать добровольцами.

В районе поселка Славное (Марьинский р-н Донецкой обл.) противник гранатометом ударил им прямо под ноги.

«Их лица побиты осколками. Множественные ранения глаз, ожоги, побитые конечности, контузия. Полная темнота, на глазах повязки. Ни жалоб, ни стонов, только вопрос – мы будем видеть или нет? Осколки не коснулись мозга, но очень повредили зрение», – написал Рыженко.

Он также сообщил, что бойцов в реанимации политравмы Мечникова готовят к операции.

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