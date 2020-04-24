Абитуриентам из неподконтрольного Донбасса: Центры «Донбасс–Украина» начнут работу 4 июня

Образовательные центры «Донбасс–Украина», которые оказывают содействие абитуриентам из временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса при вступлении в вузы, начнут работу с 4 июня. Об этом сегодня, 24 апреля, рассказала директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Центры «Донбасс–Украина» начинают свою работу с 4 июня, можно будет с ними работать в онлайн-режиме. Они также будут работать на территории Украины. У детей будут все возможности для того, чтобы поступить в украинские вузы», – сказала Сидашева.

Она также отметила, что выпускники из временно неподконтрольных территорий могут поступать в вузы по результатам внешнего независимого оценивания (ВНО).

«Есть основная сессия ВНО, есть дополнительная сессия ВНО, на которые они регистрировались. Получить документы они смогут в любое удобное время, когда они смогут выехать и будут открыты контрольные пункты въезда/выезда. Дети могут обратиться в учреждения образования и получить документ об образовании, консультации, помощь», – отметила директор департамента.

По ее словам, механизм остается такой же, как был в прошлом году.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» будут работать в каждом заведении, где в прошлом году работал хотя бы один из них. Дополнительно в 2020 году центры также будут работать в некоторых заведениях Львова, Днепра, Сум, Харькова, Ужгорода и Ровно.