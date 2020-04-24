На Донетчине провели почти 4,5 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

В Донецкой области проведены почти 4,5 тыс. быстрых тестов на определение COVID-19. Об этом сегодня, 24 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он сообщил, что за прошлые сутки были сделаны 432 быстрых теста на коронавирус, а всего с момента, как они появились в Донецкой области, сделаны 4474 экспресс-теста.

«За минувшие сутки было проведена 81 ПЦР-диагностика, в том числе 19 людям, которые болеют пневмонией. Всего по Донецкой области лабораториями в Славянске и Мариуполе проведено 717 исследований, обследовано 676 человек, было получено 15 позитивных результатов», – добавил Педенко.

Напомним, по состоянию на 24 апреля в Донецкой области зарегистрированы 24 случая заболевания COVID-19.