Проблемы медпомощи на КПВВ: «Скорая» приезжает быстро, но чаще – не приезжает вообще

Среди пяти контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе чаще всего «скорую помощь» вызывают на КПВВ «Станица Луганская», здесь же отмечается и большее число летальных случаев. Причем приезд «скорой» на КПВВ ограничен рядом моментов, поэтому больного с пункта пропуска до больницы часто транспортируют «с пересадками». Об этом говорится в мониторинговом отчете «Исследование условий доступа к медицинской помощи на КПВВ»* благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости».

Экстренная медицинская помощь на КПВВ предоставляется станциями экстренной (скорой) медицинской помощи областных территориальных центров и медицины катастроф, неправительственными организациями, а также военными.

Согласно статистическим данным, предоставленным департаментами (управлениями) здравоохранения Луганской и Донецкой областными военно-гражданскими администрациями, в 2018 году на КПВВ «скорая помощь» выезжала 559 раз, 175 человек были госпитализированы, в 8 случаях людей спасти не удалось. За 9 месяцев 2019 года на КПВВ «скорая помощь» выезжала 202 раза, медики госпитализировали 121 человека, летальных случаев – 14.

«Стоит отметить, что указанные статистические данные не полностью отражают потребность в экстренной медицинской помощи, поскольку фиксируют только результативные случаи оказания такой помощи, минуя ситуации, когда выезд бригады "скорой" коммунальных учреждений здравоохранения был невозможен по разным объективным причинам», – уточняют правозащитники.

В подтверждение этого тезиса приводятся статистические данные, получены от организации PUI, персонал которой на КПВВ «Гнутово» в январе-сентябре 2019 года совершил 7 случаев переадресация к экстренной медпомощи (в том числе военных медиков), в то время, как государственной службой ЭМП зафиксировано только 2 случая выезда кареты «скорой» на КПВВ.

Наиболее распространенными препятствиями выезда «скорой помощи» являются:

дефицит кадров станций скорой медицинской помощи в населенных пунктах вблизи КПВВ и линии разграничения в целом;

занятость кареты «скорой» другим вызовом;

невозможность выезда к пациенту из-за угрозы здоровью или жизни медицинских работников.

В случае отсутствия возможности отправить карету «скорой помощи» на КПВВ, на помощь гражданскому населению приходят военные медики и волонтеры, которые оказывают помощь людям в самых горячих или наиболее недоступных (плохие дороги, неблагоприятные погодные условия и др.) местах.

Проблемой является система мобильной связи вдоль линии разграничения, когда вызов «103» с украинского КПВВ поступает на неподконтрольную территорию. В этой связи здесь распространена практика вызова «скорой помощи» на КПВВ через мобильные номера, которых нет в публичном доступе. «Естественно, что люди, которые путешествуют через КПВВ, таких номеров не знают», – акцентируют правозащитники.

Кроме того, медики неправительственных организаций, которые предоставляют на КПВВ первую медицинскую помощь, находятся там до 15:30 – 16:00, при этом сам пункт пропуска работает дольше. Поэтому обычно порядок вызова «скорой» имеет два варианта развития событий, в зависимости от времени его наступления «во время работы медиков» или «после завершения работы медиков».

Если у человека внезапно ухудшилось здоровье на КПВВ «во время работы медиков», то алгоритм следующий: офицер КПВВ (безотносительно к виду государственной структуры, которая несет службу) средствами служебного связи (личные мобильные телефоны запрещены к использованию во время несения службы) передает сообщение дежурному. Дежурный вызывает медиков первичной медицинской помощи. Медики на собственном автотранспорте (который не предназначен для перевозки больных) выезжают на место происшествия (расстояние может составлять от нескольких метров до нескольких километров при наступлении случая на «нулевых» блокпостах), оказывают первичную медпомощь и, при необходимости, вызывают «скорую помощь».

Если здоровье человека внезапно ухудшилось на КПВВ «после завершения работы медиков», то офицер КПВВ также передает информацию дежурному, а тот уже сообщает службе «скорой помощи», или военным медикам или волонтерам.

«Стоит обратить внимание на то, что возможность проезда кареты ЭМП через "нулевые" блокпосты не всегда возможна как по вопросам безопасности, так и по бюрократическим причинам. Поэтому часто случается, что пациент транспортируется несколькими транспортными средствами: от "нуля" до въезда на КПВВ или до ближайшего к КПВВ населенного пункта, а затем – в лечебное учреждение», – говорится в отчете.

Согласно нормативам, бригада экстренной медпомощи должна прибыть на место происшествия в черте города в течение 10 минут, а в населенных пунктах за пределами города – в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру. Указанные нормативы с учетом метеорологических условий, сезонных особенностей, эпидемиологической ситуации и состояния дорог могут быть превышены, но не более чем на 10 минут. Мониторы на местах утверждают, что нарушение сроков прибытия «скорой» единичны, значительно чаще случаи, когда бригада «скорой» вообще не приезжает.

Например, по данным мониторов, на КПВВ «Гнутово» карета «скорой помощи» не приезжает вообще. Согласно неофициальным объяснениям, причиной отказа прибыть на вызов являются факторы безопасности медиков, а также что машина занята другими вызовами.

Альтернативой коммунальной службе экстренной медпомощи на КПВВ «Гнутово» является «военная» скорая помощь, которая базируется в 4 км в соседнем селе Павлополь. Именно они выезжают по вызовам с КПВВ и доставляют пациента в Павлополь, где передают его карете гражданской «скорой помощи», которая уже доставляет больного в лечебное учреждение.

Правозащитники отмечают, что подобные трудности с доступом к экстренной скорой помощи существуют по всей линии разграничения, а не только на КПВВ.

По данным кластера здравоохранения и питания, с 2014 года из районов, пострадавших в результате конфликта на Донбассе, выехало более 1500 специалистов в сфере охраны здоровья. Система экстренной медпомощи на линии разграничения также страдает от значительного дефицита персонала. Обычно бригада кареты ЭМП состоит из 3-х человек: фельдшера, медицинской сестры и водителя; есть бригады, состав которых усилен врачом.

Ниже в таблице приведены данные по вакантным должностям в подстанциях системы ЭМП, которые обслуживали КПВВ на Донбассе на конец ноября 2019 года. «Их анализ четко дает понять об истощении человеческих ресурсов системы ЭМП и как следствие – невозможность своевременно реагировать на вызовы вблизи линии разграничения и на КПВВ частности», – заключают правозащитники.

Сейчас предоставление экстренной медпомощи на КПВВ вдоль линии разграничения обеспечивается такими организациями и обособленными подразделениями:

Напомним, что по данным Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ), в 2018-2019 годах при пересечении линии разграничения на Донбассе скончались более 90 человек. При этом нормативами на КПВВ не предусмотрено наличие медиков, поэтому первичную помощь оказывают представители неправительственных организаций, спасатели, полиция и военные.

* Период исследования – весь 2018-й и 9 месяцев 2019 года. Объектом исследования является изучение доступа к медицинской помощи на КПВВ «Станица Луганская», «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово».