Пандемия может стать началом дискуссии о выходе России из Донбасса, – экс-посол США в Украине

Пандемия COVID-19 может стать поводом и началом дискуссии по завершению Кремлем гибридной войны на Донбассе. Такое мнение высказал экс-посол США в Украине (2003-2006 гг), директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст во время видеоконференции Киевского форума по безопасности 24 апреля, передает «Укринформ».

«Россиянам хочется, чтобы Крым был частью России. Они не имеют никакого подобного интереса к Донбассу: московская агрессия на Донбассе – это политическое бремя для Путина. Поэтому в конце концов ему придется уйти оттуда на условиях украинского суверенитета. Это может быть началом настоящей дискуссии в Москве по этому», – сказал Хербст.

Дипломат указал на две причины, почему именно сейчас пришло время остановить агрессию России. Во-первых, это пандемия, которая является очень большой проблемой для РФ. Во-вторых, пандемия вызвала резкое глобальное падение спроса на нефть, а российская экономика зависит от углеводородов, которые составляют огромную долю экспортных поступлений Кремля. Хербст напомнил, что СССР пал после почти 10 лет низких цен на нефть, а агрессия РФ против Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году началась тогда, когда цены на нефть превышали 100 долл. за баррель, и Кремль не испытывал недостатка ресурсов.

Напомним, Джон Хербст был одним из соавтором статьи «Кризис коронавируса позволяет остановить войну в Украине». В ней три бывших посла США в Украине (Джон Хербст, Стивен Пайфер и Уильям Тейлор) напоминают, что международное сообщество наложило на РФ санкции, которые помогли снизить экономический рост России на 1% ежегодно с 2014 года. Сейчас, когда цена сырой нефти – основы российской экономики, которая дает более 60% российского экспорта, – достигла 18-летнего минимума, Россия как никогда должна быть заинтересована в снятии санкций. Экс-послы убеждены, что президент Трамп должен в тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс под украинский суверенитет и восстановить международную границу.