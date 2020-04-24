Продавал местным: На Донбассе командир воровал топливо, которое предназначалось для военной техники

В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира батареи одной из воинских частей в районе проведения Операции объединенных сил. Он обвиняется в хищении топлива, предназначавшегося для заправки военной техники. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Следствием установлено, что осенью 2019 года обвиняемый проходил военную службу по контракту в составе Вооруженных сил Украины. Выполняя административно-хозяйственные обязанности, военнослужащий присваивал горюче-смазочные материалы, которые предназначались для заправки военной техники. Военнослужащий заставлял подчиненных вывозить топливо с территории воинской части для его дальнейшей продажи местным жителям», – говорится в сообщении.

Всего обвиняемый присвоил около 750 литров дизельного топлива.

Военнослужащий обвиняется в присвоении военного имущества, совершенного в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.