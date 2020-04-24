Путин видит слабость Украины и что США вне процесса, – Волкер (Видео)

Пока президент России Владимир Путин считает, что может малой ценой продолжать подрывать Украину и ее стремление к более тесной интеграции с Европой – он будет продолжать это делать. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованной фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», заявил Курт Волкер, чрезвычайный и полномочный посол, спецпредставитель правительства США по переговорам в отношении Украины в 2017-2019 годах.

Он высказал мнение, что ждать «оптимистических изменений в позиции Путина, а также российской политике» не стоит.

По его словам, Путин «видит слабость Украины, он видит, что США вне процесса». «Он видит, что Франция заигрывает с Россией. Он видит, что Германия отвлекается на свои внутренние политические процессы. А также, конечно, коронавирус, который влияет на всех. Поэтому я думаю, что Путину вполне удобно», – считает экс-спецпредставитель США.

Волкер акцентировал, что Украина должна стать «настолько сильной, насколько это возможно». «Эта сила должна опираться на финансовую стабильность, верховенство права, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя уверенно. Достижение сильных показателей экономического роста. Внедрение последовательных экономических реформ, с четкой системой верховенства права. В конце концов, привлечения иностранных инвесторов, что приведет к экономическому росту. Если это произойдет, Украина будет чрезвычайно сильна. И это то, где я вижу реальную возможность изменить прогнозы Путина», – подчеркнул дипломат.

Он также выразил убеждение в «чрезвычайной пользе, если бы США снова начали активно участвовать в поддержке Украины и стали более активно вовлечены вместе с Францией и Германией в нормандском формате». «А также были более четкими относительно агрессии России в Украине и необходимости продолжать противостоять этой агрессии», – добавил Волкер.

Отвечая на вопрос об изменениях в российском переговорном формате «Козак вместо Суркова», Курт Волкер ответил: «Я имел возможность встречаться с г-ном Сурковым, у меня никогда не было впечатления, что он является тем, кто принимает решения. Я всегда понимал, что Путин принимает решения. И так же и с г-ном Козаком. Человек, который на самом деле принимает решения, – не изменился. Отличается только человек, который представляет его».

По словам дипломата, Дмитрий Козак формирует архитектуру из «отколотых самопровозглашенных республик» вокруг России. «Эта архитектура имеет определенные формы устойчивости или частичной устойчивости, которую Россия может использовать для того, чтобы дестабилизировать соседей и удерживать их от того, чтобы стать ближе и более интегрированными с Западом», – отметил Волкер.

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

В онлайн дискуссии КФБ «Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе"» участвовали:

Курт Волкер, чрезвычайный и полномочный посол, специальный представитель правительства США по переговорам в отношении Украины в 2017 – 2019 годах;

Джон Хербст, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003 – 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического совета;

Стивен Пайфер, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 1998 – 2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006 – 2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019 – 2020 годах, вице-президент Института мира;

Украинский позицию представил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014 – 2016 годах, основатель фонда «Открой Украину» и Киевского форума;

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015 – 2016 годах, член наблюдательного совета фонда «Открой Украину».

Киевский форум выражает благодарность Атлантическом Совету за поддержку и сотрудничество в проведении этого мероприятия.