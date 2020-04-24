RU
Все новости

Президент Зеленский поддержал идею страхования медиков, которые работают с больными COVID-19

24.04.20 18:14
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба ОПУ
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский рекомендовал применить опыт Луганской области по страхованию медиков, которые работают с больными коронавирусом, во всех регионах Украины. Об этом сегодня, 24 апреля, по итогам очередного совещания по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании президенту сообщили об инициативе председателя Луганской ОГА застраховать врачей, работающих с больными коронавирусом, и мобильные бригады, которые перевозят инфицированных.

«Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находит хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине», – отметил Владимир Зеленский.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк