Президент Зеленский поддержал идею страхования медиков, которые работают с больными COVID-19

Президент Владимир Зеленский рекомендовал применить опыт Луганской области по страхованию медиков, которые работают с больными коронавирусом, во всех регионах Украины. Об этом сегодня, 24 апреля, по итогам очередного совещания по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании президенту сообщили об инициативе председателя Луганской ОГА застраховать врачей, работающих с больными коронавирусом, и мобильные бригады, которые перевозят инфицированных.

«Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находит хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине», – отметил Владимир Зеленский.