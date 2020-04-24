Отправят в регионы: В Украине выпустили первые 200 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Украине началось производство ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, и первая партия в количестве 200 тыс. единиц отправляется в регионы. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию – это 200 тыс. тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториям, которые проводят ПЦР-тестирование», – сказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тыс. таких тестов, и они также будут распределяться между учреждениями в регионах.

«Я считаю, что это очень хороший шаг, когда Украина получила отечественные ПЦР-тесты. Не закупает их в Китае или Корее, а будет проводить диагностику именно украинскими ПЦР-тестами», – отметил Кирилл Тимошенко.

Напомним, по состоянию на 24 апреля за все время пандемии в Украине зарегистрированы 7647 случаев коронавирусной инфекции.