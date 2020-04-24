Россия вышла на второе место в мире по темпам заболеваемости COVID-19

Россия вышла на второе место в мире после США по темпам роста заболеваемости COVID-19. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ по состоянию на 24 апреля достигло 68 622, за прошлые сутки оно выросло на 5849, передает российский ресурс «РБК».

Всего в РФ от COVID-19 умерли 615 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 60. Всего выздоровели 5568 человек.

В Москве зафиксировали новый скачок в темпах прироста числа больных. Если на прошлой неделе в больницы поступало по 1,3 тыс. людей с подозрением на коронавирус, сейчас их уже 1,9 тыс. в день.



Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 24 апреля: в Донецкой области – 24 подтвержденных случая COVID-19, из них: 1 пациент скончался, 10 человек выздоровели; в Луганской области – 27 случаев, из них 3 человека выздоровели.

В «ДНР» зарегистрирован 71 случай коронавируса (2 человека скончались, 2 – выздоровели), в «ЛНР» – 70 случаев (1 человек скончался, 7 – выздоровели).