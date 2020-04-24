На 24%: В Донецкой области средняя зарплата выше, чем в Луганской

В Донецкой области уровень средней заработной платы в январе-феврале на 24% выше аналогичного показателя в Луганской области.

Как сообщает Главное управление статистики в Донецкой области, в январе-феврале в регионе среднемесячная номинальная заработная плата составила 11 539 грн.

По сравнению аналогичным периодом прошлого года, средний уровень оплаты труда вырос на 12,3%, реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) повысилась на 7,5%.

В феврале 2020 года средняя зарплата составила 11 423 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем меньше на 2,0%, по сравнению с февралем 2019 года – больше на 8,7%. Реальная зарплата в феврале по сравнению с январем 2020 года снизилась на 1,9%, по сравнению с февралем 2019 года – выросла на 4,3%.

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 марта 2020 года составила в области 718,0 млн грн. В течение февраля долги увеличились на 32,6 млн грн (+4,8%), по сравнению с 1 января 2020 года – на 152,5 млн грн (+27,0%). «Невыплаченная зарплата эквивалентна 17,2% фонда оплаты труда, начисленного за февраль», – уточняют в Облстате.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях на 1 марта 2020 года составила 418,9 млн грн, или 58,3% всех долгов по выплате зарплаты. Это на 8,3% больше, чем было на 1 февраля, а по сравнению с 1 января 2020 года меньше на 15,2% вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов.

Как сообщили в Главном управлении статистики в Луганской области, в январе-феврале в регионе среднемесячная номинальная заработная составила 9 093 грн, а данный показатель в феврале – 9 282 грн. В феврале средняя зарплата выросла на 4% по сравнению с январем.

Статданные приводятся без учета временно неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей.