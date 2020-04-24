Украинцев хотят массово протестировать на иммунитет к коронавирусу

Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА*-диагностика для выявления антител к коронавирусу COVID-19. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «1+1».

Сейчас такие тестирования проходят в Германии и Соединенных Штатах Америки.

«Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, люди переболели или нет коронавирусным заболеванием, есть ли иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела – иммунитет справляется 3 месяца», – рассказал Ляшко.

Он также отметил, что в настоящее время для выявления коронавируса в организме используют метод полимеразной цепной реакции.

«ПЦР-тесты нельзя использовать постоянно, поскольку есть вопросы инкубационного периода. Мы можем попасть в первые 3 дня инкубационного периода, когда будет неинформативным этот тест. Следовательно, для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни используют ИФА-методы», – сказал Виктор Ляшко.

*Сокращения: ИФА – иммуноферментный анализ.