За двое суток еще 22 человека: В «ЛНР» резко возросло число заразившихся COVID-19

В «ЛНР» зарегистрировали 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

«У нас на сегодня подтвержденных 70 случаев. При этом у нас есть определенная локализация этих случаев и принят ряд ограничительных мер», – сказал он.

Докашенко уточнил, что наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией в «ЛНР» приходится на Первомайск. «Это 30 случаев. Затем у нас по распространенности будут те города, которые на сегодняшний момент попали под ограничительные меры – это Стаханов, Свердловск, Алчевск, Перевальск», – сказал он.

«В Луганске на сегодняшний момент 10 случаев. Но с учетом численности населения в процентном отношении – это меньший процент, чем, например, те же 10 случаев для города Стаханова», – добавил «главврач ЛНР».

При этом по состоянию на 22 апреля, в «ЛНР» было 48 подтвержденных случаев COVID-19 (1 пациент скончался, 7 – выздоровели). Таким образом, за двое суток в «республике» коронавирусом заразились 22 человека.

Напомним, что 23 апреля в «ЛНР» 5 городов закрыли на карантин. С 17 апреля «закрытым» еще остается город Первомайск, примыкающий к Антрациту. Также в «республике» запретили межгородские пассажирские перевозки.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 апреля с начала пандемии в Донецкой области 24 подтвержденных случаев COVID-19 (1 пациент умер, 10 – выздоровели), в Луганской области – 27 случаев (3 человека выздоровели). В целом по Украине заболели 7647 человек (601 человек– выздоровел, 193 – скончались).

В «ДНР» коронавирус подтвержден у 71 человека (2 скончались, 2 – выздоровели).